«Колорадо» обменял российского хоккеиста Задорова в «Чикаго»

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Российский защитник Никита Задоров сменил клуб в Национальной хоккейной лиге.
«Колорадо» обменял российского хоккеиста Задорова в «Чикаго»
  • Reuters
  • © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Как сообщил в своём Twitter агент Дэн Мильштейн, Задоров был обменян в «Чикаго Блэкхоукс». Вместе с ним из «Колорадо Эвеланш» отправили Антона Линдхольма и $1 млн. В обратном направлении последовали Брэндон Саад и Дэннис Гилберт.

Задоров выступал за «Колорадо» с 2015 года. В сезоне-2019/20 россиянин провёл за «Колорадо» 64 матча и набрал в них 13 очков, забросив четыре шайбы и отдав девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Торонто» Михеев подал в арбитраж по вопросу контракта.

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