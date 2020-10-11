«Колорадо» обменял российского хоккеиста Задорова в «Чикаго»

Российский защитник Никита Задоров сменил клуб в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщил в своём Twitter агент Дэн Мильштейн, Задоров был обменян в «Чикаго Блэкхоукс». Вместе с ним из «Колорадо Эвеланш» отправили Антона Линдхольма и $1 млн. В обратном направлении последовали Брэндон Саад и Дэннис Гилберт.

Задоров выступал за «Колорадо» с 2015 года. В сезоне-2019/20 россиянин провёл за «Колорадо» 64 матча и набрал в них 13 очков, забросив четыре шайбы и отдав девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Торонто» Михеев подал в арбитраж по вопросу контракта.