«Колорадо» обменял российского хоккеиста Задорова в «Чикаго»
- Reuters
- © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports
Как сообщил в своём Twitter агент Дэн Мильштейн, Задоров был обменян в «Чикаго Блэкхоукс». Вместе с ним из «Колорадо Эвеланш» отправили Антона Линдхольма и $1 млн. В обратном направлении последовали Брэндон Саад и Дэннис Гилберт.
Задоров выступал за «Колорадо» с 2015 года. В сезоне-2019/20 россиянин провёл за «Колорадо» 64 матча и набрал в них 13 очков, забросив четыре шайбы и отдав девять голевых передач.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Торонто» Михеев подал в арбитраж по вопросу контракта.