Алоян заболел коронавирусом, его бой с Каррильо отменён

Российский боксёр и обладатель титула WBA Gold Михаил Алоян заболел коронавирусной инфекцией.

Как сообщил представитель команды спортсмена, слова которого передаёт ТАСС, Алоян проходит лечение в больнице.

«Его бой с Пабло Каррильо, который планировался на 15 декабря, отменён», — добавил представитель команды боксёра.

В послужном списке Алояна пять побед и одно поражение на профессиональном ринге. На счёту 31-летнего Каррильо 25 побед, семь поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом Умар Кремлёв находится в больнице.