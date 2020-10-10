Алоян заболел коронавирусом, его бой с Каррильо отменён

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Российский боксёр и обладатель титула WBA Gold Михаил Алоян заболел коронавирусной инфекцией.
Алоян заболел коронавирусом, его бой с Каррильо отменён
  • РИА Новости

Как сообщил представитель команды спортсмена, слова которого передаёт ТАСС, Алоян проходит лечение в больнице.

«Его бой с Пабло Каррильо, который планировался на 15 декабря, отменён», — добавил представитель команды боксёра.

В послужном списке Алояна пять побед и одно поражение на профессиональном ринге. На счёту 31-летнего Каррильо 25 побед, семь поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом Умар Кремлёв находится в больнице.

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