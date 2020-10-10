Усачёва о короткой программе: это не самый лучший мой прокат, но это начало

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Дарья Усачёва прокомментировала своё выступление в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Усачёва о короткой программе: это не самый лучший мой прокат, но это начало
  • РИА Новости

«Я рада, что соревнования вообще состоялись, потому что очень соскучилась. Готовились к соревнованиям как обычно. Делали целиковые прокаты программ, работали над элементами, всё оттачивали», — приводит слова Усачёвой ТАСС.

Она отметила, что перерыв из-за пандемии и карантин сказывались на подготовке, но у неё было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому старту и сделать всё задуманное.

«По своим ощущениям, конечно, что-то я могла сделать лучше. Мне кажется, это не самый лучший мой прокат, но это начало. По сравнению с контрольными прокатами сейчас мне было выходить на лёд спокойнее, чувствовала себя увереннее, потому что больше времени прошло, на тренировках всё получалось лучше, чем до прокатов», — добавила 14-летняя фигуристка.

По итогам короткой программы воспитанница Этери Тутберидзе набрала 80,39 балла и заняла второе место. 

Произвольную программу спортсменки представят 11 октября.

Ранее Станислава Константинова заявила, что была рада показать достойное и красивое катание в короткой программе на этапе Кубка России.

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