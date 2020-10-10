Константинова: рада была показать достойное и красивое катание

Станислава Константинова прокомментировала своё выступление в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Я катаюсь в первую очередь для зрителя, и особенно сегодня. Судьям, конечно, виднее, но такая поддержка зрителей мне была очень приятна. Если честно, трудно найти слова, чтобы передать, как же я скучала по этим трибунам, по нашим болельщикам, по всей этой атмосфере и, конечно, по своим хорошим прокатам, как сегодня», — приводит слова Константиновой ТАСС.

Она отметила, что поддержка зрителей ей очень помогает собраться с силами, не останавливаться и прибавлять.

«Рада была показать сегодня достойное, красивое катание и почувствовать себя наконец уверенно. Для меня сейчас особенно ценно, что я собралась, что прибавляю от старта к старту. Все спрашивают о том, как нам приходится кататься после такого перерыва. Конечно, всё это было нам не на руку — многие из нас не в лучшей форме, — но каждый из нас идёт шаг за шагом к своей цели», — добавила Контстантинова.

По итогам короткой программы 20-летняя фигуристка набрала 68,10 балла и заняла пятое место.

Произвольную программу спортсменки представят 11 октября.

Ранее Камила Валиева заявила, что довольна своим прокатом короткой программы на этапе КР в Москве.