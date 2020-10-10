Валиева довольна своим прокатом короткой программы на этапе КР в Москве

Камила Валиева прокомментировала своё выступление в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Выступление на этом этапе Кубка России — для меня это, можно сказать, дебют на взрослых соревнованиях. Если честно, старалась не думать, что это мой первый взрослый турнир. Сосредоточилась на своём прокате», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Она отметила, что её задачей было выйти и чисто откатать с использованием тех элементов, которые есть в её арсенале.

«Перед стартом ты должен быть уверен в себе, а уверенность даёт работа на тренировках. К этому старту я была готова, каждый день мы оттачивали программу, прыжки, катали её целиком. Так что прокатом я довольна, но, как я всегда говорю, есть к чему стремиться, над чем работать», — добавила 14-летняя фигуристка.

По итогам короткой программы воспитанница Этери Тутберидзе набрала 85,10 балла и заняла первое место.

Произвольную программу спортсменки представят 11 октября.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова восхитилась короткой программой Валиевой на этапе КР в Москве.