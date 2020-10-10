«Локомотив» во второй раз в сезоне КХЛ победил московское «Динамо»

Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

За «Динамо» в основное время матча забили Егор Брызгалов и Дмитрий Яшкин.

«Локомотив» ответил шайбами Никиты Черепанова, Дениса Алексеева и Атте Охтамаа, забившего победную шайбу в овертайме.

Таким образом, ярославская команда во второй раз в сезоне победила «Динамо». Предыдущая игра также завершилась со счётом 3:2 в пользу «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» в овертайме проиграл «Нефтехимику» в КХЛ.