«Локомотив» во второй раз в сезоне КХЛ победил московское «Динамо»
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Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
За «Динамо» в основное время матча забили Егор Брызгалов и Дмитрий Яшкин.
«Локомотив» ответил шайбами Никиты Черепанова, Дениса Алексеева и Атте Охтамаа, забившего победную шайбу в овертайме.
Таким образом, ярославская команда во второй раз в сезоне победила «Динамо». Предыдущая игра также завершилась со счётом 3:2 в пользу «Локомотива».
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» в овертайме проиграл «Нефтехимику» в КХЛ.