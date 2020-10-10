«Ак Барс» в овертайме проиграл «Нефтехимику» в КХЛ

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В основное время матча за «Нефтехимик» забили Владимир Галузин и Марат Хайруллин. Ильдар Шиксатдаров не сумел реализовать буллит.

В составе «Ак Барса» отличились Александр Бурмистров и Стефан да Коста.

В овертайме победную для «Нефтехимика» шайбу забросил Павел Порядин.

Таким образом, нижнекамский клуб прервал серию из двух поражений, а «Ак Барс» проиграл впервые после двух подряд побед.

Ранее сообщалось, что дубль Сергея Шумакова помог «Авангарду» обыграть «Сибирь» в матче КХЛ.