«Ак Барс» в овертайме проиграл «Нефтехимику» в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
В основное время матча за «Нефтехимик» забили Владимир Галузин и Марат Хайруллин. Ильдар Шиксатдаров не сумел реализовать буллит.
В составе «Ак Барса» отличились Александр Бурмистров и Стефан да Коста.
В овертайме победную для «Нефтехимика» шайбу забросил Павел Порядин.
Таким образом, нижнекамский клуб прервал серию из двух поражений, а «Ак Барс» проиграл впервые после двух подряд побед.
Ранее сообщалось, что дубль Сергея Шумакова помог «Авангарду» обыграть «Сибирь» в матче КХЛ.