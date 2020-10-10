Бестемьянова назвала странной ситуацию с оценками Трусовой за короткую программу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение об оценках Александры Трусовой за короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Странная ситуация, что девочка, которая пытается сделать тройной аксель, отстаёт на десять баллов от девочек, которые даже не пытаются его прыгнуть. Я ничего не могу сказать, Валиева каталась просто божественно, и Дарья Усачёва — очень красиво. Но отставание в десять баллов — это что-то неприличное», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Она отметила, что эта ситуация ей кажется очень странной.

«Какое там другое ребро, где они там его увидели? Кто-то из девочек и лутц прыгал не с того ребра — на это не обратили внимания, а тут просто залезли под лёд, не знаю. На мой взгляд, подготовка к тому, чтобы если Саша прыгнула несколько четверных завтра, то всё равно не смогла бы их обойти, — это неспортивно. Не умаляю заслуг девочек, но разрыв не должен был быть таким большим», — добавила Бестемьянова.

По итогам короткой программы 16-летняя Трусова, являющаяся ученицей Евгения Плющенко, набрала 75,77 балла и заняла третье место. Лидирует ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, набравшая 85,10 балла.

Ранее Плющенко заявил, что не хочет комментировать оценки Трусовой за короткую программу.