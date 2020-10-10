ФФККР наградила Радионову почётным знаком за достижения в фигурном катании
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, церемония вручения прошла во время второго этапа Кубка России, стартовавшего на льду московской арены «Мегаспорт».
Завершившая в сентябре карьеру фигуристка выступила на этапе с показательным номером.
Радионова является первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании — 2013 и 2014 годов.
На взрослом уровне в её активе серебро чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронза чемпионата мира 2015 года, а также две серебряные награды командных чемпионатов мира 2015 и 2017 годов.
Она стала чемпионкой России в 2015 году, серебряным призёром в 2013 и 2016 годах и бронзовым призёром в 2014 году.
Ранее сообщалось, что ФФККР наградила Аделину Сотникову за выдающиеся достижения в фигурном катании.