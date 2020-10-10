ФФККР наградила Радионову почётным знаком за достижения в фигурном катании

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) наградила почётным знаком двукратную чемпионку мира среди юниоров Елену Радионову.
ФФККР наградила Радионову почётным знаком за достижения в фигурном катании
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, церемония вручения прошла во время второго этапа Кубка России, стартовавшего на льду московской арены «Мегаспорт».

Завершившая в сентябре карьеру фигуристка выступила на этапе с показательным номером.

Радионова является первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании — 2013 и 2014 годов.

На взрослом уровне в её активе серебро чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронза чемпионата мира 2015 года, а также две серебряные награды командных чемпионатов мира 2015 и 2017 годов.

Она стала чемпионкой России в 2015 году, серебряным призёром в 2013 и 2016 годах и бронзовым призёром в 2014 году.

Ранее сообщалось, что ФФККР наградила Аделину Сотникову за выдающиеся достижения в фигурном катании.

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