ФФККР наградила Радионову почётным знаком за достижения в фигурном катании

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) наградила почётным знаком двукратную чемпионку мира среди юниоров Елену Радионову.

Как сообщает РИА Новости, церемония вручения прошла во время второго этапа Кубка России, стартовавшего на льду московской арены «Мегаспорт».

Завершившая в сентябре карьеру фигуристка выступила на этапе с показательным номером.

Радионова является первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании — 2013 и 2014 годов.

На взрослом уровне в её активе серебро чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронза чемпионата мира 2015 года, а также две серебряные награды командных чемпионатов мира 2015 и 2017 годов.

Она стала чемпионкой России в 2015 году, серебряным призёром в 2013 и 2016 годах и бронзовым призёром в 2014 году.

Ранее сообщалось, что ФФККР наградила Аделину Сотникову за выдающиеся достижения в фигурном катании.