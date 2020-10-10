Жулин не видит ничего странного в оценках Трусовой за короткую программу

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Тренер Александр Жулин прокомментировал выступление Александры Трусовой в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Жулин не видит ничего странного в оценках Трусовой за короткую программу
  • РИА Новости

«Всё по делу. Какие оценки поставили, такие они и есть. А баллы Трусовой мне не кажутся странными. Может быть, вы видите это странным, но я думаю, что всё правильно и поставили по делу», — приводит слова Жулина Sport24.

По итогам короткой программы 16-летняя Трусова, являющаяся ученицей Евгения Плющенко, набрала 75,77 балла и заняла третье место. Лидирует ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, набравшая 85,10 балла.

Ранее Плющенко заявил, что не хочет комментировать оценки Трусовой за короткую программу.

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