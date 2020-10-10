ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»

Московский ЦСКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу ЦСКА принесли шайбы Богдана Киселевича, Сергея Андронова, Марио Кемпе и Артёма Сергеева.

«Салават Юлаев» ответил голами Филипа Ларсена и Михаила Воробьёва.

Для ЦСКА эта победа стала седьмой подряд в чемпионате. В общей сложности армейцы одержали 12 побед при двух поражениях в нынешнем сезоне.

В другом матче игрового дня «Барыс» на своём льду проиграл «Северстали» со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что СКА впервые победил под руководством Ротенберга, обыграв «Сочи».