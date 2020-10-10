ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»
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Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Победу ЦСКА принесли шайбы Богдана Киселевича, Сергея Андронова, Марио Кемпе и Артёма Сергеева.
«Салават Юлаев» ответил голами Филипа Ларсена и Михаила Воробьёва.
Для ЦСКА эта победа стала седьмой подряд в чемпионате. В общей сложности армейцы одержали 12 побед при двух поражениях в нынешнем сезоне.
В другом матче игрового дня «Барыс» на своём льду проиграл «Северстали» со счётом 2:3.
Ранее сообщалось, что СКА впервые победил под руководством Ротенберга, обыграв «Сочи».