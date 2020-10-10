Уткин о Кулькове: страшно невезучий парень, вот и ушёл рано

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Комментатор Василий Уткин вспомнил бывшего футболиста Василия Кулькова, который скончался 10 октября в возрасте 54 лет.
Уткин о Кулькове: страшно невезучий парень, вот и ушёл рано
  • РИА Новости

«Он тогда моментально стал моим любимым игроком в «Спартаке». Во-первых, потому что Вася. Во-вторых, потому что среди мастеров спорта, заслуженных и международного класса, выступавших в его первый год за «Спартак», Кульков был перворазрядник. Это раньше на стадионе зачитывалось вместе с составами. Звучало очень необычно. Кульков в свои ранние и лучшие годы был игроком не просто разносторонним. Он на любой позиции играл ярко. И отовсюду успевал в атаку», — написал Уткин на своём Telegram-канале.

Он также отметил, что Кульков не сыграл на чемпионатах мира и Европы, хотя в отборочных турнирах к Евро-1992, ЧМ-1994 и Евро-1996 был основным защитником сборной СНГ/России.

«Дважды он получал тяжёлые травмы. А в США не поехал по принципиальным соображениям. Александр Мостовой и Сергей Юран, товарищи по «Бенфике», подписали письмо за отставку Павла Садырина — и поехали. А он вот нет. Страшно невезучий парень. Вот и ушёл рано», — констатировал Уткин.

Ранее сообщалось, что «Порту» назвал Кулькова одним из творцов чемпионства сезона-1994/95.

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