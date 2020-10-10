Футболист МЮ Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи.

Об этом сообщается на сайте МЮ.

22-летний форвард был отмечен за кампанию, в рамках которой он призвал правительство выдать ваучеры на бесплатное питание в школе во время летних каникул в Англии в связи с пандемией коронавируса для примерно 1,3 млн детей.

Недавно игрок попросил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона продлить эту инициативу.

Ранее сообщалось, что Рашфорд станет почётным доктором Университета Манчестера.