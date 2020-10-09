Галактионов похвалил футболистов молодёжной сборной России за их игру с Эстонией

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года среди игроков до 21 года (U-21).

«Очень понравилось, что с первых минут наша команда играла очень агрессивно и правильно отнеслась к этой игре. Очень хорошо, что забили быстрый мяч, поэтому игра складывалась намного легче, весь матч шёл под нашу диктовку. Есть небольшая неудовлетворённость из-за того, что во втором тайме не смогли реализовать свои эпизоды, нужно будет поработать над этими моментами. В целом довольны, что удалось взять три очка, двигаемся дальше, впереди ещё одна игра, все понимают её важность, надо побеждать», — приводит слова Галактионова ТАСС.

Он отметил дисциплинированную игру своих подопечных в матче с Эстонией.

«Они большие молодцы, провели эту игру с той самоотдачей, с какой и надо действовать в составе сборной России, несмотря на то что соперник находится на предпоследнем месте в таблице. В любом случае нужно похвалить и сборную Эстонии, которая играет открыто, не уходит в глухую оборону», — добавил специалист.

По итогам девяти матчей сборная России возглавляет отборочную группу 5, набрав 20 очков. На втором месте — сборная Польши, набравшая 16 очков за семь игр.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России разгромила Эстонию в отборе на Евро-2021.