СМИ: «Даллас» подписал трёхлетний контракт с Худобиным

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» подписал новый контракт с российским голкипером Антоном Худобиным.

Как сообщает журналист TSN Фрэнк Серавалли в своём Twitter, соглашение между клубом и 34-летним голкипером рассчитано на три года.

Отмечается, что по новому контракту Худобин заработает $10,5 млн.

Худобин выступал за «Даллас» с 2018 года. Его прошлый контракт истёк с окончанием сезона-2019/20, и он стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне российский голкипер провёл 30 матчей регулярного чемпионата, отразил 91,9% бросков по своим воротам, а в плей-офф, в котором «Даллас» дошёл до финала, Худобин отыграл 25 матчей, отразив 91,7% бросков и оформив один шатаут.

Ранее сообщалось, что трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс завершил карьеру.