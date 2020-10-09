Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс завершил карьеру

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Нападающий Джастин Уильямс, который провёл 19 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс завершил карьеру
  • Reuters

Его слова о завершении карьеры опубликовал журналист Элиотт Фридман в Twitter.

За свою карьеру Уильямс выступал в составе «Филадельфии Флайерз», «Каролины Харрикейнз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Форвард является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли — в 2006-м он выиграл трофей с «Харрикейнз», а в 2012 и 2014 годах он побеждал с «Кингз».

Кроме того, в 2014 году Уильямс получил «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин выйдет на рынок свободных агентов НХЛ.

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