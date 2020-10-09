СМИ: Новым главным тренером «Уфы» станет Рахимов

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов в ближайшее время возглавит «Уфу».
СМИ: Новым главным тренером «Уфы» станет Рахимов
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, уфимцы отказались от услуг Олега Кононова и Сергея Юрана и сделали ставку на Рахимова.

Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он покинул в 2019 году.

7 октября «Уфа» объявила об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера команды.

По итогам десяти туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Ранее в «Уфе» рассказали, когда объявят нового главного тренера.

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