В «Уфе» рассказали, когда объявят нового главного тренера
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«Договорённость с новым тренером есть. Осталось только контракт подписать. Объявим в воскресенье перед тренировкой», — цитирует Шайбекова «Чемпионат».
7 октября «Уфа» объявила об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера команды.
По итогам десяти туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.
Ранее агент Александр Маньяков назвал Шамиля Газизова главной потерей «Уфы».