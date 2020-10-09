В «Уфе» рассказали, когда объявят нового главного тренера

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков рассказал, когда будет объявлено имя нового главного тренера команды.

«Договорённость с новым тренером есть. Осталось только контракт подписать. Объявим в воскресенье перед тренировкой», — цитирует Шайбекова «Чемпионат».

7 октября «Уфа» объявила об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера команды.

По итогам десяти туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Ранее агент Александр Маньяков назвал Шамиля Газизова главной потерей «Уфы».