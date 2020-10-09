Экс-футболист сборной Ганы Рабиу перешёл в «Тамбов»

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Ганский полузащитник Мохаммед Рабиу перешёл в футбольный клуб «Тамбов».
Экс-футболист сборной Ганы Рабиу перешёл в «Тамбов»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба российского клуба, соглашение с игроком рассчитано на один год с возможным автоматическим продлением на ещё один сезон. Хавбек подписал контракт на правах свободного агента. Последним его клубом был «Париж».

Рабиу уже играл в России. С 2013 по 2019 год он в разное время защищал цвета краснодарской «Кубани», махачкалинского «Анжи» и самарских «Крыльев Советов». На его счету также 31 матч в составе сборной Ганы в период с 2011 по 2015 год.

Ранее вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал, как в 2011 году им интересовалась «Барселона».

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