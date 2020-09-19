Вратарь «Тамбова» Рыжиков рассказал, как в 2011 году им интересовалась «Барселона»

Короткая ссылка
Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал, что в период выступлений за казанский «Рубин» им интересовался испанский футбольный клуб «Барселона».
Вратарь «Тамбова» Рыжиков рассказал, как в 2011 году им интересовалась «Барселона»
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Предложения из Европы? Со мной разговаривал «Витесс». Тогда был ближе всего к Европе. Второй — когда агент звонил и говорил про «Барселону» в 2011 году. Знаю только про них», — цитирует Рыжикова «Гол.ру».

По его словам, агент Алексей Сафонов говорил, что интерес «Барселоны» был серьёзным, так как тогдашний вратарь каталонцев Виктор Вальдес собирался уезжать в Америку, а Рыжиков мог конкурировать за место в составе с Хосе Пинто. 

«Позвонил бы мне президент или тренер вратарей «Барселоны» — взял бы детей и жену на плечи и пошёл. Я верю агенту, тешу самолюбие, но у меня нет причин не доверять ему», — добавил Рыжиков.

Тем не менее потом Вальдес получил травму, а Пинто год выступал в основе.

«Такого, чтобы кто-то напрямую выходил на меня, не было. Не могу сказать, что на 110% было предложение от «Барселоны», — подчеркнул Рыжиков.

Ранее Рыжиков раскрыл подробности своего перехода в «Тамбов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить