Вратарь «Тамбова» Рыжиков рассказал, как в 2011 году им интересовалась «Барселона»

Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал, что в период выступлений за казанский «Рубин» им интересовался испанский футбольный клуб «Барселона».

«Предложения из Европы? Со мной разговаривал «Витесс». Тогда был ближе всего к Европе. Второй — когда агент звонил и говорил про «Барселону» в 2011 году. Знаю только про них», — цитирует Рыжикова «Гол.ру».

По его словам, агент Алексей Сафонов говорил, что интерес «Барселоны» был серьёзным, так как тогдашний вратарь каталонцев Виктор Вальдес собирался уезжать в Америку, а Рыжиков мог конкурировать за место в составе с Хосе Пинто.

«Позвонил бы мне президент или тренер вратарей «Барселоны» — взял бы детей и жену на плечи и пошёл. Я верю агенту, тешу самолюбие, но у меня нет причин не доверять ему», — добавил Рыжиков.

Тем не менее потом Вальдес получил травму, а Пинто год выступал в основе.

«Такого, чтобы кто-то напрямую выходил на меня, не было. Не могу сказать, что на 110% было предложение от «Барселоны», — подчеркнул Рыжиков.

Ранее Рыжиков раскрыл подробности своего перехода в «Тамбов».