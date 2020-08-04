Рыжиков раскрыл подробности своего перехода в «Тамбов»

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Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал свой переход в «Тамбов» из «Крыльев Советов», вылетевших в Футбольную национальную лигу.
Рыжиков раскрыл подробности своего перехода в «Тамбов»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По словам 39-летнего вратаря, вариант с «Тамбовом» появился 29 июля. В скором времени стороны пришли к соглашению.

«До сезона оставалось мало времени, нужно было ещё познакомиться с командой, потренироваться. Сейчас, после первых занятий, впечатления отличные. С какими-то тренировками вообще впервые столкнулся — интересно. Варианты вне России были, но о чём говорить при этом коронавирусе? Даже вылететь никуда не можешь, так что мы эти возможности сразу отмели и сосредоточились на России», — приводит слова Рыжикова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в «Тамбове» новобранцу пожелали скорейшей адаптации в коллективе.

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