Рыжиков раскрыл подробности своего перехода в «Тамбов»
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По словам 39-летнего вратаря, вариант с «Тамбовом» появился 29 июля. В скором времени стороны пришли к соглашению.
«До сезона оставалось мало времени, нужно было ещё познакомиться с командой, потренироваться. Сейчас, после первых занятий, впечатления отличные. С какими-то тренировками вообще впервые столкнулся — интересно. Варианты вне России были, но о чём говорить при этом коронавирусе? Даже вылететь никуда не можешь, так что мы эти возможности сразу отмели и сосредоточились на России», — приводит слова Рыжикова «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что в «Тамбове» новобранцу пожелали скорейшей адаптации в коллективе.