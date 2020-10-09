В Катаре доиграют матчи Восточной зоны азиатской Лиги чемпионов

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Азиатская конфедерация футбола обратилась к Катару с просьбой завершить розыгрыш азиатской Лиги чемпионов в централизованном формате.
В Катаре доиграют матчи Восточной зоны азиатской Лиги чемпионов
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Розыгрыш турнира был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. С 14 сентября по 3 октября в Катаре уже были доиграны матчи Западной зоны азиатской Лиги чемпионов. В итоге в финал турнира, который пройдёт 19 декабря, вышел иранский «Персеполис».

Часть игр принимали три стадиона предстоящего чемпионата мира в Катаре — «Аль-Джануб», «Эдьюкейшн Сити» и «Международный стадион Халифа».

Таким образом, в период с 18 ноября по 13 декабря за право сыграть в финале азиатской Лиги чемпионов поборются клубы из Австралии, Китая, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи и Японии.

Ранее Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира — 2022 в Катаре будет лучшим в истории.

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