В Катаре доиграют матчи Восточной зоны азиатской Лиги чемпионов

Азиатская конфедерация футбола обратилась к Катару с просьбой завершить розыгрыш азиатской Лиги чемпионов в централизованном формате.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Розыгрыш турнира был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. С 14 сентября по 3 октября в Катаре уже были доиграны матчи Западной зоны азиатской Лиги чемпионов. В итоге в финал турнира, который пройдёт 19 декабря, вышел иранский «Персеполис».

Часть игр принимали три стадиона предстоящего чемпионата мира в Катаре — «Аль-Джануб», «Эдьюкейшн Сити» и «Международный стадион Халифа».

Таким образом, в период с 18 ноября по 13 декабря за право сыграть в финале азиатской Лиги чемпионов поборются клубы из Австралии, Китая, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи и Японии.

Ранее Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира — 2022 в Катаре будет лучшим в истории.