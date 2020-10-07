Инфантино заявил, что ЧМ-2022 в Катаре будет лучшим в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился в Катаре с организаторами чемпионата мира — 2022 и принял участие в товарищеском матче на стадионе «Аль-Байт».

На арене, которая напоминает традиционный арабский шатёр, состоится первый матч турнира. Инаугурация стадиона пройдёт в ближайшие месяцы.

«Абсолютное удовольствие сыграть в футбол на этом удивительном стадионе, где 21 ноября 2022 года начнётся лучший чемпионат мира в истории. Это прекрасная арена, поистине футбольная, она дышит игрой. Также здесь чувствуется особый местный колорит — форма арабского шатра и узоры на крыше создают невероятную атмосферу. У меня нет слов», — приводит слова Инфантино пресс-служба верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.

Глава ФИФА также подчеркнул, что очень доволен прогрессом Катара. По его словам, Катар продолжал подготовку к турниру в течение последних шести месяцев, когда весь мир застыл в неопределённости.

Ранее сообщалось, что Инфантино поблагодарил Российский футбольный союз за проделанную работу во время пандемии.