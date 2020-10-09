Матыцин призвал рассмотреть проведение зимней Универсиады — 2021 в декабре

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Министр спорта России и президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин призвал рассмотреть возможность проведения зимних Всемирных университетских игр 2021 года в Швейцарии в декабре.
Матыцин призвал рассмотреть проведение зимней Универсиады — 2021 в декабре
  • РИА Новости

Он отметил, что организация должна помнить о национальном бюджете и международных спортивных календарях, так как соревнования в первую очередь организуются для студентов и спортсменов.

«Поэтому я призываю организационный комитет тесно сотрудничать с FISU и найти лучшие решения для проведения перенесённых Игр в декабре 2021 года», — цитирует Матыцина пресс-служба FISU.

Сначала Универсиада должна была пройти с 21 по 31 января следующего года, но в августе было объявлено о переносе студенческих Игр на неопределённый срок.

Ранее Матыцин заявил, что основные цели предыдущей стратегии развития спорта в России были достигнуты.

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