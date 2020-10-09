Футболист «Эвертона» Кэлверт-Льюин признан лучшим игроком сентября в АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) объявила лучшего футболиста прошедшего месяца.

Как сообщает пресс-служба лиги, им стал форвард «Эвертона» Доминик Кэлверт-Льюин, который в трёх матчах забил пять мячей.

Помимо него, на награду претендовали его партнёр по команде Хамес Родригес, Патрик Бэмфорд из «Лидса», игроки «Лестера» Тимоти Кастань и Джейми Варди, Гарри Кейн из «Тоттенхэма», Тарик Лэмпти из «Брайтона» и Садио Мане из «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что в АПЛ выявлены девять случаев заболевания коронавирусом.