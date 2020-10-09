Тарасова отреагировала на вопрос о том, тяжело ли будет Медведевой учить четверные прыжки

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос, тяжело ли будет Евгении Медведевой учить четверные прыжки после травмы спины.

«Желаю Жене здоровья! Тяжело ли будет учить четверные? А она что, обещала четверные прыгать? Если вы об этом думаете, то она необязательно думает об этом же. По этому поводу надо спрашивать Этери Тутберидзе», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

8 октября спортсменка снялась с этапа Кубка России в Москве из-за травмы спины, после чего была госпитализирована. Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Ранее Медведева опубликовала видео из больницы.