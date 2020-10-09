Тарасова отреагировала на вопрос о том, тяжело ли будет Медведевой учить четверные прыжки
- РИА Новости
«Желаю Жене здоровья! Тяжело ли будет учить четверные? А она что, обещала четверные прыгать? Если вы об этом думаете, то она необязательно думает об этом же. По этому поводу надо спрашивать Этери Тутберидзе», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
8 октября спортсменка снялась с этапа Кубка России в Москве из-за травмы спины, после чего была госпитализирована. Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.
Ранее Медведева опубликовала видео из больницы.