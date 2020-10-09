Тарасова отреагировала на вопрос о том, тяжело ли будет Медведевой учить четверные прыжки

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос, тяжело ли будет Евгении Медведевой учить четверные прыжки после травмы спины.
Тарасова отреагировала на вопрос о том, тяжело ли будет Медведевой учить четверные прыжки
  • РИА Новости

«Желаю Жене здоровья! Тяжело ли будет учить четверные? А она что, обещала четверные прыгать? Если вы об этом думаете, то она необязательно думает об этом же. По этому поводу надо спрашивать Этери Тутберидзе», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

8 октября спортсменка снялась с этапа Кубка России в Москве из-за травмы спины, после чего была госпитализирована. Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Ранее Медведева опубликовала видео из больницы.

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