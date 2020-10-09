Месси признался, что возможность сыграть за сборную Аргентины позволяет ему расслабиться

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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после игры за национальную команду в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) с Эквадором (1:0).
Месси признался, что возможность сыграть за сборную Аргентины позволяет ему расслабиться
  • Reuters

«Это был очень сложный год из-за всего того, что мы сейчас испытываем. Возможность снова сыграть за сборную и подарить людям радость от победы позволяет расслабиться. Я посылаю всем много сил, аргентинцы», — цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что гол Месси с пенальти на 13-й минуте принёс сборной Аргентины победу над Эквадором. 13 октября аргентинцы сыграют с Боливией, а Эквадор в этот же день встретится с Уругваем.

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