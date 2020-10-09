Хоккеист Мифтахов рассказал о том, как перенёс коронавирус

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Вратарь «Барса» Амир Мифтахов, сыгравший первый матч за свою команду в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в сезоне-2020/21, рассказал о том, как переболел коронавирусом.
Хоккеист Мифтахов рассказал о том, как перенёс коронавирус
  • © РИА Новости / Крис Бэрри

По словам хоккеиста, болезнь уже прошла.

«Переболел уже после предсезонки, поэтому не сразу начал играть, так как в сентябре еще некоторое время лечился. Даже толком не заметил каких-то болезненных ощущений. Просто, когда меня официально проверяли перед чемпионатом, тестирование показало положительный результат. Так бы и не узнал о заражении — никаких внешних признаков не было», — приводят слова Мифтахова «Известия».

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Сибирь».

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