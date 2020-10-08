Источник: Медведева пройдёт обследование в клинике спинальной нейрохирургии

Фигуристка Евгения Медведева из-за обострения старой травмы спины пройдёт обследование в московской клинике спинальной нейрохирургии.

«Сроки восстановления Медведевой будут понятны только на следующей неделе — обследоваться она будет в одной из московских клиник спинальной нейрохирургии. 9 октября у неё будет полное обследование, а дальше посмотрим, что на эту тему думают врачи. Это уже не первый приступ у неё», — цитирует ТАСС источник из окружения спортсменки.

Из-за травмы Медведева пропустила два стартовых этапа Кубка России.

Ранее Траньков выразил мнение, что Медведевой не стоит спешить с возвращением на лёд.