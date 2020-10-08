Источник: «Спартак» близок к покупке защитника «Уотфорда» Фемении

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Защитник английского «Уотфорда» Кико Фемения близок к переходу в московский «Спартак».
Источник: «Спартак» близок к покупке защитника «Уотфорда» Фемении
  • Reuters
  • © Andy Rain

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, речь идёт об аренде до конца этого сезона с опцией обязательного выкупа. Ожидается, что Фемения вылетит в Россию для завершения сделки уже в ближайшие выходные.

«Уотфорд» по итогам прошлого сезона вылетел из Английской премьер-лиги. 29-летний Фемения суммарно сыграл за английский клуб 88 матчей, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что суд над «Спартаком» по делу о нарушении санитарных норм состоится 12 октября.

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