Источник: «Спартак» близок к покупке защитника «Уотфорда» Фемении
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Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, речь идёт об аренде до конца этого сезона с опцией обязательного выкупа. Ожидается, что Фемения вылетит в Россию для завершения сделки уже в ближайшие выходные.
«Уотфорд» по итогам прошлого сезона вылетел из Английской премьер-лиги. 29-летний Фемения суммарно сыграл за английский клуб 88 матчей, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что суд над «Спартаком» по делу о нарушении санитарных норм состоится 12 октября.