Макгрегор принял предложение UFC на бой с Порье

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что он принял предложение организации провести бой с Дастином Порье.

«Привет, Дастин. Я принял предложение UFC о бое с тобой, но сказал им, что поединок должен состояться в 2020 году. Я буду готов к 21 ноября, а учитывая недавние травмы, то и в любую дату в декабре — 12-го или 19-го числа. Помимо этого, я пожертвую $500 тыс. в фонд Good Fight Foundation», — написал Макгрегор в своём Instagram.

Ирландец ранее объявил, что проведёт поединок с Порье 12 декабря 2020 года, но на опубликованном постере не было ни одного упоминания UFC. Первый поединок Макгрегора с Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.

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