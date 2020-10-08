Суд удовлетворил ходатайство осуждённого бойца Дацика на УДО

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Тосненский городской суд удовлетворил ходатайство бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика об условно-досрочном освобождении (УДО).
Суд удовлетворил ходатайство осуждённого бойца Дацика на УДО
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс. Решение об УДО в силу пока не вступило. Если же оно не будет обжаловано в десятидневный срок, то Дацик будет освобождён.

8 июня Сланцевский суд приговорил бойца и его знакомого Дмитрия Вечкина к году колонии общего режима по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы. Они были задержаны пограничниками в декабре 2019 года. Дацик и Вечкин намеревались перебраться на лодке в Эстонию по реке Нарве. Им вменили незаконное пересечение границы по предварительному сговору.

Свой последний поединок 39-летний Дацик провёл 15 декабря прошлого года против французского кикбоксера Жерома ле Баннера. Дацик был нокаутирован.

Ранее Яценко заявил, что у Александра Емельяненко «романтические настроения».

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