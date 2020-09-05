Яценко: у Александра Емельяненко «романтические настроения»

Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко рассказал о нынешнем состоянии бойца Александра Емельяненко.

«Насколько владею информацией, сейчас у Александра тот период, когда он ушёл опять в романтические настроения. Когда же романтическое настроение закончится и он будет готов вновь тренироваться и продолжать бойцовскую карьеру, тогда есть смысл думать о его будущем и обсуждать это. По информации, что есть, у Александра пока что романтические настроения», — сказал Яценко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Также президент лиги АСА заявил, что хотел бы увидеть бой Емельяненко с Сергеем Харитоновым.

«Как человек, которому нравится ММА, вижу только один бой для Александра Емельяненко, который всех заинтересует, — с Харитоновым. Дацик? Я не думаю, что этот бой интересен. Бой Харитонова и Емельяненко будет актуальным, когда бы ни состоялся», — добавил Яценко.

В последнем поединке, который состоялся 24 июля в Сочи, Емельяненко техническим нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову.

Ранее Ян обвинил Александра Емельяненко в безответственности перед боем с Исмаиловым.