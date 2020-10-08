Впервые за пять лет российская теннисистка сыграет в финале юниорского «Ролан Гаррос»
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- РИА Новости
18-летняя Алина Чараева и 17-летняя Полина Кудерметова успешно провели свои матчи в 1/4 финала турнира и поборются друг с другом за выход в решающий матч «Ролан Гаррос».
Чараева со счётом 6:2, 6:3 обыграла представительницу Германии Александру Вечич, а Кудерметова — француженку Осеан Бабель (6:3, 7:5).
В 2015 году в финал юниорского «Ролан Гаррос» удалось выйти россиянке Анне Калинской. Тогда она со счётом 3:6, 3:6 проиграла Пауле Бадосе из Испании.
Финал юниорского «Ролан Гаррос» состоится 11 октября.
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