Шестеро российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) дисквалифицировала шестерых российских тяжелоатлетов за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба IWF, в число дисквалифицированных попали призёр Олимпийских игр 2012 года Руслан Албегов, а также чемпионка мира Тима Туриева.

Помимо них, отстранены двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Дмитрий Лапиков, двукратные серебряные призёры чемпионатов Европы Юлия Коновалова и Максим Шейко, а также серебряный призёр европейского первенства Егор Климонов.

Ранее биатлонистка Зайцева объяснила высокие показатели соли в своих пробах на ОИ-2014.