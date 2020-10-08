Шестеро российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба IWF, в число дисквалифицированных попали призёр Олимпийских игр 2012 года Руслан Албегов, а также чемпионка мира Тима Туриева.
Помимо них, отстранены двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Дмитрий Лапиков, двукратные серебряные призёры чемпионатов Европы Юлия Коновалова и Максим Шейко, а также серебряный призёр европейского первенства Егор Климонов.
Ранее биатлонистка Зайцева объяснила высокие показатели соли в своих пробах на ОИ-2014.