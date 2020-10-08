Шестеро российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг

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Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) дисквалифицировала шестерых российских тяжелоатлетов за нарушение антидопинговых правил.
Шестеро российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба IWF, в число дисквалифицированных попали призёр Олимпийских игр 2012 года Руслан Албегов, а также чемпионка мира Тима Туриева.

Помимо них, отстранены двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Дмитрий Лапиков, двукратные серебряные призёры чемпионатов Европы Юлия Коновалова и Максим Шейко, а также серебряный призёр европейского первенства Егор Климонов.

Ранее биатлонистка Зайцева объяснила высокие показатели соли в своих пробах на ОИ-2014.

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