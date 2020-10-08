Мостовой признался, что не слышал о Жирове до его вызова в сборную России

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал вызов в национальную команду защитника клуба второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» Александра Жирова.

«Да, его вызов, конечно, удивил. Несколько дней назад позвонили, спросили про него — я даже не обратил внимания, подумал, что съели конец фамилии Жирков. А Жиркова же всегда вызывали, чего удивляться. Про Жирова, конечно, не слышал. Нестандартная ситуация, что в сборную вызывают людей из второго немецкого дивизиона», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что вызов малоизвестного игрока не означает, что у сборной России маленький выбор футболистов, достойных выступать за национальную команду.

«Это просто очередной шанс проверить парня, которого когда-то называли перспективным. В той же игре со шведами можно его проверить. Я ни раз за свою карьеру видел, что вот так выстреливали футболисты и переезжали в более сильные клубы», — добавил Мостовой.

29-летний Жиров был впервые вызван в сборную. В октябре 2015 года он был включён в расширенный состав национальной команды для подготовки к матчу с Черногорией в рамках отборочного этапа на Евро-2016, но в окончательный состав тогда не попал.

Ранее сообщалось, что Мостовой считает матч со Швецией хорошей возможностью проверить резерв сборной России.