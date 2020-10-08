Жулин высказался о снятии Медведевой с этапа Кубка России в Москве
- РИА Новости
«Видимо, сейчас она не готова, и посчитали с тренером, что не надо выходить позориться. Думаю, она не прекратит тренироваться. Надеюсь, на каких-нибудь соревнованиях мы её ещё увидим. Решение продолжать карьеру она примет после чемпионата России», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».
Для Медведевой это уже второй пропуск этапа Кубка России в нынешнем сезоне. Из-за обострения старой травмы спины она пропустила первый этап, прошедший в Сызрани.
Ранее источник рассказал, когда станут известны сроки восстановления Медведевой.