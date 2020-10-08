Авербух о травме Медведевой: она ещё вернётся на лёд

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России, который пройдёт в Москве.

«Конечно, Евгения ещё вернётся на лёд. Она остаётся в строю. Контрольные прокаты показали, что Медведева находится далеко не в лучшей форме и чудес не бывает. Вполне ожидаемо, что сейчас происходит восстановительный процесс», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

Для Медведевой это уже второй пропуск этапа Кубка России в нынешнем сезоне. Из-за обострения старой травмы спины она пропустила первый этап, прошедший в Сызрани.

Ранее Ирина Роднина допустила, что снятие Медведевой с этапа Кубка России в Москве может быть тактическим ходом.