Авербух о травме Медведевой: она ещё вернётся на лёд
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- РИА Новости
«Конечно, Евгения ещё вернётся на лёд. Она остаётся в строю. Контрольные прокаты показали, что Медведева находится далеко не в лучшей форме и чудес не бывает. Вполне ожидаемо, что сейчас происходит восстановительный процесс», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».
Для Медведевой это уже второй пропуск этапа Кубка России в нынешнем сезоне. Из-за обострения старой травмы спины она пропустила первый этап, прошедший в Сызрани.
Ранее Ирина Роднина допустила, что снятие Медведевой с этапа Кубка России в Москве может быть тактическим ходом.