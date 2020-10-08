Российский арбитр Карасёв получил назначение на матч сборной Нидерландов в Лиге наций
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Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ассистентами Карасёва станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным рефери — Сергей Иванов.
Матч Босния и Герцеговина — Нидерланды состоится 11 октября в боснийской Зенице на стадионе «Билино Поле». Начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что словенский арбитр Юг рассудит сборные России и Турции в матче Лиги наций УЕФА.