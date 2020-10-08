Российский арбитр Карасёв получил назначение на матч сборной Нидерландов в Лиге наций

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Бригада арбитров из России под руководством Сергея Карасёва назначена на матч третьего тура группового этапа Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов.
Российский арбитр Карасёв получил назначение на матч сборной Нидерландов в Лиге наций
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ассистентами Карасёва станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным рефери — Сергей Иванов. 

Матч Босния и Герцеговина — Нидерланды состоится 11 октября в боснийской Зенице на стадионе «Билино Поле». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что словенский арбитр Юг рассудит сборные России и Турции в матче Лиги наций УЕФА.

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