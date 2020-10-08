Сен-Пьер рассказал о срыве боя с Нурмагомедовым

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал о срыве поединка с действующим чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Сен-Пьер рассказал о срыве боя с Нурмагомедовым
  • РИА Новости

«Сейчас шансы на проведение боя с Нурмагомедовым крайне малы. Мы уже пытались провести поединок два года назад, но ничего не вышло. Уверен, что это не из-за Хабиба, а из-за UFC. Я делал всё возможное, чтобы бой состоялся, но в UFC не хотели этого», — приводит слова Сен-Пьера ESPN.

39-летний канадец объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. Он является бывшим чемпионом UFC в среднем и полусреднем весе.

В активе 32-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.

Ранее глава UFC сообщил о намерении в шестой раз организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон.

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