Неймар получил травму в расположении сборной Бразилии по футболу

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Форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму на тренировке в расположении сборной Бразилии по футболу.
Неймар получил травму в расположении сборной Бразилии по футболу
  • Reuters

Как сообщает ESPN, форвард досрочно покинул занятие из-за болей в спине, теперь его участие в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира 2022 года находится под вопросом.

Отмечается, что перед следующей тренировкой будет проведено повторное обследование, тогда медицинский штаб бразильской сборной будет принимать решение о возможности его участия в играх.

В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с командами Боливии (10 октября) и Перу (14 октября).

Ранее Денис Черышев заявил, что восстановился после травмы и готов сыграть за сборную России.

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