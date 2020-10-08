Самедов поделился ожиданиями от матча Россия — Швеция

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился ожиданиями от контрольного матча российской национальной команды со сборной Швеции.

«Жду прежде всего интересной игры. Шансы примерно 50 на 50, но многое будет зависеть от того, какое решение примет тренерский штаб — каких футболистов выставить, а каких поберечь», — приводит слова Самедова ТАСС.

Он отметил, что, несмотря на товарищеский характер, предстоящая игра со Швецией важна, поскольку у тренера есть возможность попробовать наиграть что-то новое, проверить новых игроков в деле, улучшить, продуктивнее подготовиться к предстоящим двум матчам в Лиге наций.

«Однако результат всегда важен. Если успешными станут все три матча, будет здорово для всех. В случае если что-то не получится в игре со Швецией, но затем ребята выиграют в двух следующих матчах, тоже вряд ли кто-то будет возражать», — добавил Самедов.

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:15 мск.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборная России сыграет со Швецией оптимальным составом.