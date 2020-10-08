Самедов поделился ожиданиями от матча Россия — Швеция
- РИА Новости
«Жду прежде всего интересной игры. Шансы примерно 50 на 50, но многое будет зависеть от того, какое решение примет тренерский штаб — каких футболистов выставить, а каких поберечь», — приводит слова Самедова ТАСС.
Он отметил, что, несмотря на товарищеский характер, предстоящая игра со Швецией важна, поскольку у тренера есть возможность попробовать наиграть что-то новое, проверить новых игроков в деле, улучшить, продуктивнее подготовиться к предстоящим двум матчам в Лиге наций.
«Однако результат всегда важен. Если успешными станут все три матча, будет здорово для всех. В случае если что-то не получится в игре со Швецией, но затем ребята выиграют в двух следующих матчах, тоже вряд ли кто-то будет возражать», — добавил Самедов.
Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:15 мск.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборная России сыграет со Швецией оптимальным составом.