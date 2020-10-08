Владелец «Торпедо» заявил, что перед командой стоит задача выйти в РПЛ

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Владелец выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) московского клуба «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что перед командой поставлена задача выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона-2020/21.
Владелец «Торпедо» заявил, что перед командой стоит задача выйти в РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы долго разговаривали с Сергеем Игнашевичем и Денисом Масловым. Решили установить премии за выход в РПЛ. Одна выплата в случае первого или второго места и другая — в случае выхода в РПЛ через третье или четвёртое место. Во втором случае премия меньше. Я дал указание Маслову разработать и вписать в контракты», — приводит слова Авдеева «Чемпионат».

Он отметил, что перед клубом и раньше стояла задача на сезон, но теперь она конкретизирована.

«Если мы по спортивному принципу выйдем в чемпионат России, то мы туда пойдём. В прошлом сезоне было так же», — добавил владелец клуба.

В последний на данный момент раз «Торпедо» играло в РПЛ в сезоне-2014/15. 

По итогам 13 туров нынешнего сезона московская команда занимает седьмое место в турнирной таблице ПФЛ, набрав 22 очка.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» грозит приостановление деятельности до 90 суток.

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