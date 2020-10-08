На драфте НХЛ 2020 года были выбраны 23 россиянина

На драфте новых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года клубами были выбраны в общей сложности 23 российских игрока.

В первом раунде под общим 11-м номером был выбран голкипер Ярослав Аскаров, задрафтованный «Нэшвилл Предаторз». «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером выбрал форварда Родиона Амирова. Защитник Шакир Мухамадуллин был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под 20-м номером, а под 21-м номером «Коламбус Блю Джекетс» выбрал форварда Егора Чинахова.

Во втором раунде драфта под 37-м номером «Миннесота Уайлд» выбрала Марата Хуснутдинова, Ян Кузнецов под 50-м пиком был выбран «Калгари Флеймз», «Каролина Харрикейнз» задрафтовал Василия Пономарёва под общим 53-м номером, а «Оттава Сенаторз» — Егора Соколова под 53-м.

В третьем раунде были выбраны ещё трое: Александр Никишин(«Каролина»), Даниил Гущин («Сан-Хосе Шаркс») и Максим Грошев («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

В четвёртом раунде «Калгари» задрафтовал Даниила Чечелева, Артур Ахтиямов был выбран «Торонто», а Богдан Тринеев — «Вашингтоном».

В пятом раунде «Анахайм Дакс» выбрал Артёма Галимова, «Торонто» — Дмитрия Овчинникова, а «Эдмонтон Ойлерз» — Максима Берёзкина.

Александр Гордин был выбран «Монреаль Канадиенс» в шестом раунде, в котором также «Ванкувер Кэнакс» задрафтовал «Дмитрия Злодеева, а «Тампа» — Амира Мифтахова.

В заключительном, седьмом раунде «Каролина» выбрала Александра Пашина, «Вегас Голден Найтс» — Максима Марушева, а «Сан Хосе» — Тимофея Спицерова.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов назвал выбор четырёх россиян в первом раунде драфта НХЛ авансом для них.