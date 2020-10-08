Призовой фонд ЛЧ-2020/21 составит €1,95 млрд

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал суммарный призовой фонд для участников Лиги чемпионов.
Призовой фонд ЛЧ-2020/21 составит €1,95 млрд
  • Reuters
  • © UEFA Pool

Как сообщает официальный сайт организации, общие выплаты клубам делятся на четыре категории: 25% — первоначальные выплаты (€488 млн), 30% — фиксированные выплаты за результаты (€585 млн), 30% — выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (€585 млн), 15% — выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (€292 млн).

Каждый из 32 клубов группового этапа получит по €15,25 млн (€14,5 млн в качестве начальной выплаты и €0,75 млн в виде дополнительной). Выход в 1/8 финала принесет клубу дополнительно €9,5 млн, выход в 1/4 финала — €10,5 млн, выход в полуфинал — €12 млн, выход в финал — €15 млн. Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит €4 млн, участники матча за Суперкубок УЕФА — по €3,5 млн, а победитель — дополнительно €1 млн. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге за последние десять лет получит одну долю (€1,108 млн), клуб с наивысшим рейтингом — 32 доли (€35,46 млн).

Ранее сообщалось, что известно о регистрации футболиста «Локомотива» Зе Луиша на Лигу чемпионов.

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