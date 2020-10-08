Дубль Жиру помог Франции разгромить Украину в товарищеском матче

В контрольном поединке сборная Франции по футболу одержала крупную победу над командой Украины.

Матч, проходивший на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, завершился крупной победой хозяев со счётом 7:1.

Дублем в матче отметился Оливье Жиру, также за сборную Франции забивали Эдуардо Камавинга, Корентен Толиссо, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и игрок украинской команды Виталий Миколенко, срезавший мяч в собственные ворота. Единственный гол гостей на счету Виктора Цыганкова.

Ранее сообщалось, что Германия сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче.