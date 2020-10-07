Италия разгромила Молдавию в товарищеском поединке

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Сборная Италии по футболу одержала крупную победу над национальной командой Молдавии в товарищеском матче.
Италия разгромила Молдавию в товарищеском поединке
  • © REUTERS/Alberto Lingria

Матч, проходивший на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, завершился победой хозяев со счётом 6:0.

Дублем отметился Стефан Эль-Шаарави, также забивали Бриан Кристанте, Франческо Капуто, Доменико Берарди и игрок гостей Вячеслав Посмак, срезавший мяч в свои ворота.

В параллельных матчах Польша разгромила Финляндию — 5:1, Нидерланды уступили Мексике — 0:1.

Ранее сообщалось, что Португалия сыграла вничью с Испанией в товарищеском матче.

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