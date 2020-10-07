Радимов: по-прежнему считаю, что «Спартака» не будет в призовой тройке

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о перспективах московского «Спартака» в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«От слов своих я не отказываюсь. По-прежнему считаю, что по итогам сезона «Спартака» не будет в призовой тройке. В то же время мне бы хотелось, чтобы они включились в гонку за золото. От этого наш чемпионат только выиграет. У «Спартака» нет запаса прочности. Нужно усилить несколько позиций. В первую очередь правый фланг обороны. Если «Спартак» хочет попасть в тройку, без качественного укрепления состава не обойтись», — цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

Также тренер «Зенита-2» добавил, что его убедил в своих навыках нынешний наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

«Безусловно, Тедеско меня убедил. Правда, его стиль не имеет ничего общего с фирменными спартаковскими кружевами, стеночками и забеганиями. Отсюда и раскол в болельщицкой среде. Одни хотят видеть не только победы, но и прежний футбол. А кому-то вполне достаточно результата», — добавил Радимов.

После десяти туров «Спартак» делит первую строчку в турнирной таблице РПЛ с «Зенитом», уступая петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» грозит приостановление деятельности до 90 суток.