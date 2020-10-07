Испания и Португалия намерены подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Короткая ссылка
Испания и Португалия заключили договор о выдвижении совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
Испания и Португалия намерены подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030
  • © Real Federación Española Fútbol/YouTube

Об этом сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Президент RFEF Луис Рубиалес, его португальский коллега Фернандо Гомеш, а также вице-президенты УЕФА ратифицировали соглашение о сотрудничестве для развития футбола в обеих странах.

Испания проводила чемпионат мира 1982 года и чемпионат Европы — 1964. Португалия принимала континентальное первенство в 2004 году.

Ранее Инфантино заявил, что ЧМ-2022 в Катаре будет лучшим в истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить