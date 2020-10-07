Испания и Португалия намерены подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Испания и Португалия заключили договор о выдвижении совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Об этом сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Президент RFEF Луис Рубиалес, его португальский коллега Фернандо Гомеш, а также вице-президенты УЕФА ратифицировали соглашение о сотрудничестве для развития футбола в обеих странах.

Испания проводила чемпионат мира 1982 года и чемпионат Европы — 1964. Португалия принимала континентальное первенство в 2004 году.

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