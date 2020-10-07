Хуснутдинов выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ

«Миннесота Уайлд» выбрала российского форварда Марата Хуснутдинова во втором раунде под 37-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.

Хуснутдинов стал пятым россиянином, выбранным на драфте НХЛ-2020. В первом раунде драфта-2020 были задрафтованы четверо его соотечественников — Ярослав Аскаров, Родион Амиров, Шакир Мухамадуллин и Егор Чинахов.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в двух матчах Континентальной хоккейной лиги в составе СКА, однако не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне в Молодёжной хоккейной лиге в составе СКА-1946 он набрал 38 (13 + 25) очков в 44 матчах.

Ранее сообщалось, что четырёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ.